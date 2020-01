Ungewöhnliches Dankeschön in Kaldenkirchen : Polizei bekommt Kekse nach Knöllchen

Kaldenkirchen Ein ungewöhnliches Erlebnis passierte jetzt einem Polizeibeamten bei der Verkehrskontrolle in Kaldenkirchen. Obwohl er ein Verwarngeld ausschrieb, bedankte sich das Ehepaar im Auto.

Die Polizei erlebt viel, selten Positives und fast nie so etwas wie am Dienstag: Der Beamte der Wache Nettetal hat sich sehr gefreut: Er war zur Verkehrsüberwachung am Kreisverkehr an der Poststraße eingesetzt.