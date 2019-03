Kaldenkirchen: Mit Kaffee und Kuchen ins Kino

im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen. Foto: RP/Grafik: Martin Ferl

Kaldenkirchen Im Corso-Film-Casino läuft am Dienstag, 2. April, der Film „Book Club — Das Beste kommt noch“.

Ein Kinobesuch mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen – im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen ist das am Dienstag, 2. April, erneut möglich. Um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) startet der US-amerikanische Spielfilm „Book Club – Das Beste kommt noch“ im Kino an der Grenzwaldstraße 15a.