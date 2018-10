Kaldenkirchen: KKV plant mehr Veranstaltungen

Kaldenkirchen Die Mitglieder des Kaldenkirchener Karnevalsvereins werden immer älter, neue kommen kaum nach. Mit zusätzlichen Veranstaltungen will der Vorstand Interessierte anlocken.

Der Kaldenkirchener Karnevalsverein will seinen Stadtteil zum Beben bringen. Mit einer Party unter dem Motto „Koakerke dändert“ (Kaldenkirchen bebt) soll am Abend vor der Proklamation des neuen Stadtprinzenpaares am 11. November die vergangene Session 2017/18 ihren Abschluss finden. Mit der zusätzlichen Veranstaltung sollen zudem Bürger auf den Verein neugierig gemacht werden – denn dem fehlt der Nachwuchs.

Nun werden die Mitglieder älter, neue kommen kaum nach. „Wir sind alle 50 plus“, sagt Ihlo. Rund 100 Mitglieder zählt der Verein aktuell, ein gutes Dutzend davon beteilige sich aktiv an organisatorischen Aufgaben, berichtet Laabs: „Die Arbeit ist auf nur wenigen Schultern verteilt, das macht es schwierig.“ Darum will der Vorstand die Vereinstätigkeiten neu aufstellen. So haben KKV-Mitglieder bei der Karibischen Nacht im August an einer Flamingo-Bar Cocktails ausgeschenkt. Mit der Party am Samstag, 10. November, sollen zudem mit Bands wie OK und Kleinstadtrokker junge Menschen erreicht werden. Karten für elf Euro gibt es per E-Mail (kkv41334@gmx.de). „Wenn sie gut ankommt, sind weitere Aktionen geplant“, sagt Geschäftsführer Roland-Peter Brüster-Schmitz.