Kaldenkirchen : Burger King: Eröffnung Ende dieser Woche

Voraussichtlich Ende dieser Woche wird die Burger King-Filiale im Gewerbegebiet Nettetal-West in Kaldenkirchen eröffnet werden. Das bestätigte am Dienstag ein Sprecher von Burger King in München. Das Gebäude steht bereits seit Juni fertig auf dem Gelände. Im Sommer hieß es dazu, das Unternehmen stehe in Verhandlungen mit einem Franchise-Nehmer. Nun scheint alles unter Dach und Fach zu sein. In Kürze folge der genaue Termin für die Eröffnung. Die nach eigenen Angaben zweitgrößte Fast-Food-Hamburger-Kette der Welt fügt mit Nettetal seinen 17.800 Restaurants in mehr als 100 Ländern ein weiteres hinzu. Sie werden zu rund 90 Prozent von selbständigen Franchise-Nehmern geführt. Erster deutscher Franchise-Nehmer war 1980 der Ex-Fußballer Lothar Skala mit Burger King in Darmstadt.