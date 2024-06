Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni Großes Interesse bei den jungen Erstwählern

Die Europawahl war auch an der Gesamtschule Thema im Unterricht, etwa im Sowi-Kurs der Stufe elf von Leo Gielkens. Zora, Assia und Nico sind alle bereits 17. Für sie ist die Europawahl am Sonntag die erste Wahl. Zora fordert dazu auf, wählen zu gehen, damit nicht die rechten Parteien gewinnen. In ihrer „Bubble“ sei man eher links, sie erschrecke sich immer, was in den sozialen Medien an rechten Posts zu lesen sei. Auch für Nico ist die Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik wichtig. Die sehe er bei den Rechten in Gefahr. Assia ist beeindruckt von der Bedeutung der Wahl am 9. Juni: Es gebe viele umstrittene Themen. Mit der Wahl habe man ein Stück Mitspracherecht. Die Europawahlen gelten für eine riesige Fläche, nicht nur für eine Stadt oder ein Land. Nico hält Bundestags- und Europawahl für gleich wichtig. Ob die Erstwähler wahlentscheidend sein werden? Assia ist sich da nicht sicher, wieviele der Jungen wirklich wählen gehen werden. Europa ist für sie Demokratie, mit dieser Selbstverständlichkeit sind alle aufgewachsen. Die Europäische Union ist für Nico eine extrem große Gemeinschaft, die den wissenschaftlich-technischen Fortschritt vorantreibe. Im Parlament dürften nicht fossile Energien weiter unterstützt werden. Die EU ist für Zora die große Gemeinschaft, die für Verbesserung arbeite. Sie setzt auf viele junge Erstwähler, die den Fortschritt und Demokratie wählen.