Stadtbücherei in Breyell : Beim Laufen kommen Jule Ideen für Geschichten

Breyell Zwölf Mädchen und sechs Jungen stellten ihre Texte vor, die sie in der Schreibwerkstatt der Stadtbücherei geschrieben haben.

Die Werbung läuft in erster Linie über die Schulen. „Paul, da ist ein Schreib-Workshop in der Bücherei. Das wär was für dich“, hatte Pauls Lehrer zu ihm gesagt. Und so landete der 14-Jährige in der Schreibwerkstatt. An zwei Tagen hat er mit den übrigen Schülern in der Bücherei geschrieben, nachdem Andrea Rings den Teilnehmern ein wenig über das Geschichtenschreiben erzählt und Ideen aus ihnen hervor gelockt hatte. „Dann sind sie in die Bücherei ausgeschwärmt“, erzählte Rings. „Ich habe ein Auge dafür, wer Hilfe braucht. Wer glasige Augen hat, den stör ich nicht in seinem Schreibfluss.“ Sie gab Tipps dem, der sie sich wünscht, manchmal Kritik. „Es ist ein ganz tolles Niveau“, lautete ihr Fazit.