Veranstaltung an der Gedenkstätte Hostert Jugendliche erinnern an 8. Mai 1945

Die Spuren des Zweiten Weltkrieges reichten weit in die Folgejahre. „Eine Tante meines Vaters kam 1965 als Russland-Deutsche wieder zurück. Die Deutschen, die zum Teil schon lange Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetunion lebten, waren von dem Terror-Regime Stalins nach Sibirien deportiert worden. Sie erzählte, dass in geheimen Lagern damals immer noch Deutsche gefangen gehalten wurden“, schilderte Lehrerin Astrid Symanski-Pape. Die Schüler wiesen darauf hin, dass heute Millionen Menschen auf der Flucht sind: „Wieder werden Menschen, die sich politisch äußern, eingesperrt oder zu Zwangsarbeit verurteilt. Wieder propagieren politisch Verantwortliche den Nationalstaat und blockieren Beschlüsse der Europäischen Union und der UNO.“ Ihre Forderung: Weiter dafür zu sorgen, „dass der 8. Mai und seine Bedeutung nicht in Vergessenheit gerät. Damit so etwas nie wieder passiert“.