Coronavirus : Jugendherberge Nettetal: Weitere Öffnung unklar

Ob die Jugendherberge Nettetal wegen der Corona-Krise weiter geöffnet bleibt, war am Montag noch unklar. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Nettetal/Brüggen Aktuell läuft der Betrieb in der Jugendherberge in Nettetal-Hinsbeck weiter; ebenso in der Jugendherberge in Brüggen.

Ob die Einrichtungen wegen der drohenden Ansteckung durch das Coronavirus auch schließen müssen, ist am Montagnachmittag noch unklar gewesen. Es ist eine Frage der Einordnung: „Dafür müsste zunächst geklärt werden, unter welche Kategorie Jugendherbergen fallen: Hotel oder Jugendtreffpunkt“, sagt Cathrin Arnemann, die Leitung der Abteilung Marketing und Vertrieb des Deutschen Jugendherbergswerk in Düsseldorf. Arnemann gehört zum dortigen Krisenstab. Würden Jugendherbergen als Jugendtreffpunkte eingeschätzt, müssten sie – wie alle anderen Jugendeinrichtungen – ebenfalls ihren Betrieb vorerst einstellen.