Freizeit in Nettetal : Jugendherberge öffnet wieder an Pfingsten

Die Jugendherberge in Hinsbeck öffnet wieder. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Hinsbeck In sieben Tagen, am Donnerstag, 28. Mai, öffnet die Jugendherberge in Nettetal-Hinsbeck wieder ihre Türen für Übernachtungsgäste. Dabei gelten besondere Vorgaben nach der Corona-Schutzverordnung.

(hb) Am Donnerstag, 28. Mai, starten zehn von 33 Jugendherbergen des DJH Landesverbands Rheinland ihren Betrieb nach der Schließung aufgrund der Corona-Pandemie, darunter auch die Jugendherberge Hinsbeck. Die Öffnung erfolgt unter Einsatz eines ausgefeilten Hygienekonzeptes und Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen des Landes. Die Infektionsschutzstandards erfordern einiges an Vorbereitung.

