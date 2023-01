In Nettetal-Hinsbeck Jugendflamme bei der Feuerwehr

Seit der Gründung der Jugendfeuerwehr in Nettetal im Jahr 2005 hat sich dort die „Jugendflamme“ etabliert, für die der Nachwuchs feuerwehrspezifisches Wissen unter Beweis stellen muss. Nach langer pandemiebedingter Pause war es jetzt wieder so weit. Ein wenig Anspannung lag in der Luft, als 28 Mitglieder der Nettetaler Jugendfeuerwehr und ein Gastmitglied der Feuerwehr Niederkrüchten im Feuerwehrgerätehaus Hinsbeck zu der Prüfung antraten.