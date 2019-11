Breyell : Jugendbuchpreis Eselsohr geht 2019 an Marie Golien

Nettetal Es ist bereits das 28. Mal, dass die Auszeichnung für ein Jugendbuch in der Stadtbücherei Nettetal verliehen wurde. Diesmal war die jugendliche Jury schnell einig: Die Daumen gingen hoch für eine junge Autorin aus Wiesbaden, die mit der packenden Dystopie Cainstorm Island ihr Romandebüt vorlegt.

Marie Golien entführt ihre Leser in eine Welt, in der die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht und kriminelle Banden die Macht übernehmen. Emilio lebt auf Cainstorm Island, das unter Überbevölkerung, Müll, knappen Ressourcen, Armut und Gewalt leidet. Um seiner verschuldeten Familie zu helfen, lässt er sich einen Chip an den Sehnerv implantieren. Damit kann das sensationslüsterne Publikum des reichen und hochtechnisierten Kontinents Asaria täglich eine halbe Stunde per Videokanal an Emilios Leben teilnehmen.