Nettetal : Judoka besuchten Landtag in Düsseldorf

Auf die Initiative des Vorsitzenden des JJJC Samurai Nettetal, Werner Dermann, fuhren 20 junge Sportler zum Landtag nach Düsseldorf. Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Optendrenk, der für den Wahlkreis Viersen Ansprechpartner ist, lud die Mitglieder des Vereins nach Düsseldorf ein. Nach dem Sicherheitscheck und der anschließenden Einweisung durch Mitarbeiter des Landtages ging es zum Frühstück in die Kantine. Die Teilnehmer hörten sich dann eine Stunde die interessanten Debattenbeiträge der Landespolitiker im Plenarsaal am Rhein an. Im Anschluss hatten alle Gelegenheit, Fragen an den Landtagsabgeordneten Marcus Optendrenk zu stellen. Die rege Diskussion war für die Teilnehmer sehr interessant und beeindruckend. Beim Judo- und Ju Jutsu-Club ist der Einstieg jederzeit möglich.