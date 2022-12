Serie Mein Verein Selbstverteidigung lernen beim Nettetaler Samurai

Der Judo- und Ju-Jutsu Club Samurai Nettetal feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Der Verein war anfänglich im Ortsteil Schaag angesiedelt und danach in Kaldenkirchen, wo seine Mitglieder heute immer noch trainiern. Der JJJC Nettetal ist Mitglied in den jeweiligen Landesverbänden und vertreten im nordrhein-westfälischen Landessportbund. Er ist also auch gemeinnützig.