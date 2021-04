Geburtstag in Kaldenkirchen : Johannes Peeters wird 95 Jahre alt

Kaldenkirchen Johannes Peeters genießt mit 95 Jahren immer noch fit und gesund seinen Geburtstag am 5. April. Geboren und aufgewachsen ist er in Kaldenkirchen.

Nach dem Krieg arbeitete er in dem Textilgeschäft seines Vaters, das er nach dessen Tod übernahm. Das Geschäft hat er bis ins hohe Alter weitergeführt. 1955 hat Peeters in Kevelaer geheiratet und konnte sogar noch seine Silber- und Goldhochzeit feiern, bis seine Frau im Jahr 2017 verstarb. Peeters hat inzwischen zwei Enkel und einen Urenkel. 17 Monate alt ist das kleinste Mitglied der Familie und besucht seinen Uropa regelmäßig. „Der ist ein Original, der Kleine“, sagt der stolze Uropa.

In besonders schöner Erinnerung hat er seine Urlaube mit Freunden in Spanien. Peeters war auch viele Jahre im Kegelclub in Kaldenkirchen und hat den Verein „Schlagbäume“ gegründet, in dem es um freundschaftliche Treffen mit Bekannten aus den Niederlanden ging.