Nettetal : Im Rathaus zuständig für alle Generationen

Jochen Müntinga leitet im Rathaus Nettetal den Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales. 2012 baute er das neue Jugendamt auf. Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal 2019 wurde die Stadtverwaltung neu strukturiert. Jochen Müntinga leitet den Bereich Familie, Bildung und Soziales und zieht Bilanz.

Dass der Bürgermeister von Kamp-Lintfort einen Waffenschein beantragen wollte, kann Jochen Müntinga gut verstehen. Auch er ist im Rathaus schon bedroht worden, wenn auch zum Glück nur verbal. Wer im Bereich Soziales und Jugend unterwegs ist, kann schon einiges erleben. Jochen Müntinga bereut es aber überhaupt nicht, 2011 das Angebot der Stadt, in Nettetal ein eigenes Jugendamt aufzubauen, angenommen zu haben. Er war sozusagen der erste Mitarbeiter des Jugendamtes, sieben Jahre hat er es geleitet. Daran erinnern die Buchstaben und Ziffern „area 51“ an seiner Bürowand. 51 ist die verwaltungsinterne Zahl für den Jugendbereich. Als 2019 die Struktur der Verwaltungsspitze umgemodelt wurde, übernahm Müntinga die Leitung des Geschäftsbereiches Familie, Bildung und Soziales. Ein Geschäftsbereich ist zwischen Amtsleitung und Dezernat angesiedelt.

Ein Verwaltungsjob war dem jungen Müntinga nicht vorgezeichnet. Der 48-Jährige, der in Berlin geboren, aber am Niederrhein aufgewachsen ist, arbeitete zunächst als Bergmann unter Tage, als Industriemechaniker im Bergbau. Dann machte er sein Abitur nach, studierte Wirtschaftsingenieur und wechselte dann lieber zur Sozialpädagogik. Bevor er zur Stadt Nettetal kam, arbeitete er in den Stadtverwaltungen von Wuppertal und Kamp-Lintfort. Egal aber, was er gemacht hat, überall kommt es auf die richtige Kommunikation an. Und da kann er sich ganz auf ein tolles Team im Nettetaler Rathaus verlassen.

Info Verwaltungsvorstand der Stadt Nettetal Mitglieder sind Bürgermeister Christian Wagner, Erster Beigeordneter Michael Rauterkus, Stadtkämmerer Norbert Müller, Jochen Müntinga, Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales, sowie Michael Menzel (Organisation/Personal und IT-Service), Hans-Willi Pergens (Wirtschaft und Marketing), Markus Grühn, Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen,Jens Giese (NetteBetrieb), Roswitha Karallus.

Nicht ohne Stolz merkt er an, dass sein Fachbereich den größten Etat hat, mehrere Millionen Euro. Mit dem Geld könne man sehr viel für die Menschen tun. Zum Beispiel neue Kindertagesstätten einrichten, die Schulen weiter entwickeln. Hilfen zur Erziehung, Unterbringung von Flüchtlingen oder Wohnungslosenhilfe gehören dazu. Nicht zu vergessen ist auch das Kulturprogramm, das eine gute Mannschaft auch ohne Werner-Jaeger-Halle auf die Beine stellt.

Sein Geschäftsbereich umfasst alle Generationen. Für alle, von Kindern und Jugendlichen bis ins Alter, ist eine gute Versorgung vor Ort ausschlaggebend. Familien sind ein Standortfaktor. Gehe es Familien gut, gehe es der Stadt gut. Müntinga, der eine Ausbildung zur Supervision und zur Organisationsberatung absolviert hat, will in seinem Geschäftsbereich lieber agieren als nur reagieren. Man müsse nicht immer auf den Gesetzgeber warten, sondern könne auch vorausschauend arbeiten. Und immer müsse der Mensch im Mittelpunkt stehen. Wenn er auf Flüchtlinge zu sprechen kommt, erklärt er, dass sie „für uns nur Kinder und Menschen“ seien. Schule und Soziales seien eng miteinander verzahnt. Dabei könne man viele positive Entwicklungsmöglichkeiten schaffen.

Noch vor wenigen Jahren habe man gedacht, die Zahlen der Kinder in Kita und Schulen nehmen ab. Doch statt weniger, kommen mehr Kinder in die Einrichtungen. Wenn jetzt vom Land, etwa beim Digitalpakt, viel Geld zur Verfügung gestellt werde, komme es darauf an, nicht nur zu planen, sondern auch umzusetzen.