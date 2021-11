Karneval in Nettetal : Jecke Stunden in Breyell zum Nachlesen

Breyell Jürgen Ucher hat ein Buch mit Geschichten von und über die KG De Wölese geschrieben. Am Freitag wird es vorgestellt. Was darin enthalten ist.

(hb) Im Regenbogensaal wird es am Freitag, 5. November, voll werden. Die Karnevalsgesellschaft De Wölese stellt um 19 Uhr das erste Buch zur über 100-jährigen Geschichte der Breyeller Karnevalsgesellschaft vor. Autor Jürgen Ucher wird daraus einige Kostproben geben. Im Buch mit 190 Seiten und vielen Farbfotos steckt viel Arbeit für Ucher und die andere Autoren, die ihm zugearbeitet haben. Um so mehr dürften die Breyeller ihren Spaß haben, in die Sessionen der Vergangenheit zu schauen, bekannte und vergessene Namen zu erfahren sowie manche Anekdote mitzukriegen. Im ersten Teil des Buches in der Vereinsfarbe gelb wird die Geschichte der Wölese seit 1903 skizziert. Die beiden Sitzungspräsidenten Peter Nisters und Jürgen Ucher stellten fest, dass viele jüngere Mitglieder nichts von den alten Namen und Geschichten kannten. Beim Vorstand gibt es mehrere Ordner mit Unterlagen von früher. Die ältesten Mitglieder in den 90ern erinnern sich noch an die Zeit nach dem Krieg und haben Ucher jede Menge erzählt. Der zweite Teil des Buches ruft noch einmal Programm-Nummern aus früheren Sitzungen ins Gedächtnis. Da leben die Bläck Höhner Fööss, Mattes on Hendrik, die Creme-Schnittchen, die Wöles-Männergarde oder Pit und Patt wieder auf.