Nettetal : Kinderreich bei Senioren Union

Nettetal Greta van der Beek-Optendrenk wurde bei der Jahresabschlussfeier im Haus Milbeck aus dem Vorstand verabschiedet. Christiane Inderhees stellte Kita-Konzept vor.

(RP) Die Senioren Union Nettetal hat das Jahr 2019 mit ihrem traditionellen adventlichen Jahresabschluss im Haus Milbeck abgeschlossen. Als Gast eingeladen war an diesem Nachmittag Christiane Inderhees, Leiterin der die Kita Kinderreich in Lobberich..Sie berichtete den 70 Seniorinnen und Senioren über ihre Tätigkeit bei der Jugendhilfe Via Nobis, die ab Sommer 2020 die Trägerschaft für eine neue Kita in Kaldenkirchen übernehmen wird. Inderhees stellte das pädagogische Konzept vor, das in Lobberich seit einigen Jahren erfolgreich betrieben wird und auch für die neue Kita Anwendung finden soll.