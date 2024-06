Goldhochzeit in Nettetal Es war Liebe auf den ersten Blick

Peter Gritzmann ist der älteste von vier Geschwistern, die alle mit ihren Familien in Deutschland wohnen. Die einzige Schwester seiner Frau lebt in Kasachstan. Die Eheleute lernten sich in der alten Heimat in einer Baufirma kennen, wo er als Elektriker und sie als Sekretärin beschäftigt waren. „Peter hatte einen Termin beim Direktor. Wir hatten unmittelbaren Blickkontakt, es funkte zwischen uns beiden: Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagen die Eheleute, ehe sie das Jahr darauf heirateten. Aus ihrer Ehe gingen zwei Söhne hervor. Sie haben zwei Enkelinnen, eine 16 und die andere 26 Jahre. Am 14. März vor 25 Jahren kamen Irene und Peter Gritzmann nach Kaldenkirchen zogen dann nach Breyell und wohnen jetzt in Lobberich. Peter Gritzmann arbeitete bis zur Rente in einer niederländischen Firma wie seine Ehefrau in einem Breyeller Altenheim. Er ist ein begeisterter Angler und fischt an der Maas für den „HSV de Schwalm“ (in der Nähe von Roermond), seit mehr als zehn Jahren. Den größten Fisch, den er mit nach Hause brachte, war ein 1,07 Meter großer Zander.