Runder Geburtstag in Nettetal : Irene Pilz – 90. Geburtstag einer emanzipierten Lehrerin

Nettetal-Kaldenkirchen Irene Pilz, am Samstag 90 Jahre alt geworden, blickt auf ein spannendes Leben zurück. Geboren in Jülich, kam sie nach Kaldenkirchen und wurde Lehrerin. Sie gab ihren Beruf auch nicht auf, als sie eigene Kinder bekam.

„Das war zu der Zeit fast schon ein Skandal“, erzählt ihr Sohn Gereon Pilz. Sie sei damit bereits in den 1950er-Jahren eine emanzipierte Frau gewesen. Fünf Kinder, fünf Enkel und einen Urenkel hat sie inzwischen. Ein großes Hobby ist für Irene Pilz immer die Fotografie gewesen. Die Kunst fasziniert sie noch heute. Besonders schätzt sie Joseph Beuys. Ihr Geburtstagsgeschenk ist deshalb auch ein Bildband zu seinem 100. Jahrestag. Es zog Pilz allerdings immer wieder in die Ferne. Die 90-Jährige hat in ihrem Leben schon einige Länder bereist; von Brasilien bis Ägypten. Vor Kurzem haben ihre Kinder alte Dias von einer Reise nach Marokko gefunden, die sie noch vor ihrer Heirat mit einer Freundin unternahm. An ihrem Geburtstag kam diese Freundin zu Besuch. rdo/Foto: Knappe