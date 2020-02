Interview Jürgen Boyxen zur Werner-Jaeger-Halle : Nur allein Abriss und Sanierung kosten bereits Millionenbetrag

Nettetal Die Diskussion über die beschlossene Sanierung der Werner-Jaeger-Halle und die Initiative für ein Bürgerbegehren dagegen bewegen die Gemüter. Wir fragten den CDU-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Boyxen, wie er die Diskussion und das Bürgerbegehren sieht.

Boyxen Unabhängig von der Frage der Zulässigkeit wäre die Durchführung eines Bürgerentscheides zum jetzigen Zeitpunkt undemokratisch. Es ist Aufgabe der gewählten Ratsvertreter, ihre Verantwortung wahrzunehmen und zu entscheiden. Dies haben wir getan. Wer einen Bürgerentscheid will und damit letztendlich den Bürger in der komplexen Frage einer Sanierung der Werner-Jaeger-Halle entscheiden lassen will, schiebt dem Bürger den „Schwarzen Peter“ zu und drückt sich vor der eigenen politischen Verantwortung. Derartiges ist undemokratisch und unfair und entspricht nicht unserer Politik.