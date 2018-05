Nettetal: Integrationsrat und Flüchtlingshilfe kooperieren

Nettetal Geplant sind unter anderem gemeinsame Aktionen wie ein Fastenbrechen und der "Treffpunkt International"

Die Flüchtlingshilfe sei sehr nah dran an den Menschen, der Integrationsrat biete die Strukturen, sagte Prümen-Schmitz: "Diese Ergänzung ist unheimlich sinnvoll." Bewährt hat sich die Kooperation bereits bei der Organisation und Durchführung des Nettetaler Frauentags Ende April: 200 Frauen aus unterschiedlichen Kulturen hatten sich im Jugendheim Arche in Lobberich getroffen.

Zudem wollen die beiden Kooperationspartner regelmäßige Treffen etablieren, wie es sie vor zwei Jahren gegeben hat, "als so viele Menschen gerade neu nach Nettetal gekommen waren", so Breuer. Einmal im Quartal soll es sonntags den "Treffpunkt International" geben, jedes Mal in einem anderen Stadtteil. Der erste Termin ist der 1. Juli, 14 bis 17 Uhr, im Jugendheim Arche, An St. Sebastian 37 in Lobberich.