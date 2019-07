Nettetal : Integrationsrat bereitet sich auf Kommunalwahl 2020 vor

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Wahlurne (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Nettetal Dann wird das 13 köpfige Gremium neu besetzt. 2014 lag die Wahlbeteiligung bei rund 14 Prozent.

Bis zur Kommunalwahl 2020 ist es zwar noch mehr als ein Jahr hin, aber die Mitglieder des Nettetaler Integrationsrates bereiten sich schon jetzt langsam darauf vor. Denn häufig kommen die Mitglieder vor der Wahl, zu der auch der Integrationsrat neu besetzt wird, nicht mehr zusammen. Der Integrationsrat tagt regulär zweimal im Jahr. Darum hat jetzt die „zweit- oder drittletzte Sitzung in dieser Besetzung“ stattgefunden, wie die Vorsitzende Hayfa Kassas erläuterte. Sie warb dafür, sich für die Wahl des Integrationsrats aufstellen lassen.

Laut Nina Smets, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt und in Nettetal zuständig für das Thema Wahlen, muss ein Integrationsrat dann gewählt werden, wenn in einer Stadt mindestens 5000 ausländische Staatsbürger leben. „Das ist in Nettetal der Fall“, sagte Smets. Die genaue Zahl werde derzeit ermittelt, heißt es von der Stadtverwaltung.