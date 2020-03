Face Shields für Nettetal : Migranten basteln Mundschutze für Klinik

Diese Schutzmasken kommen nun im Krankenhaus und in der Rettungswache zum Einsatz. Foto: Krankenhaus Nettetal. Foto: Krankenhaus Nettetal

Nettetal Dank der Initiative von Sandra Breuer vom Integrationswerk Nettetal bekommt das Städtische Krankenhaus 100 so genannter Face Shields.

Schutzmasken gegen Coronaviren sind heiß begehrte Mangelware, vor allem in Kliniken. Darum ist man im Städtischen Krankenhaus Nettetal heilfroh über eine Initiative von Sandra Breuer vom Integrationswerk Nettetal: Sie hat zusammen mit geflüchteten Menschen aus Nettetal so genannte Face Shields gestaltet, eine Art Gesichtsvisier. Diese Schutzmasken kommen nun im Krankenhaus und in der Rettungswache zum Einsatz. Für Breuer auch ein Beleg dafür, wie sehr sich Migranten, die einst als Flüchtlinge nach Nettetal kamen, um Integration bemühen und sich ehrenamtlich fürs Gemeinwohl engagieren.