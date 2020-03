Bildung in Nettetal : Informatikwettbewerb mit Rekordteilnahme

Nettetal Knapp 93 Prozent der Schüler am Werner-Jaeger-Gymnasium machten beim Informatikwettbewerb Biber mit.

So viele Schüler wie noch nie starteten beim Informatik-Biber 2019. Sie stellten sich praxisnahen Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Seit seiner Premiere im Jahr 2007 fördert der Wettbewerb digitales Denken und verzeichnet jedes Jahr neue Rekordzahlen – trotz allgemein sinkender Schülerzahlen. Für viele Schüler ist es der erste Schritt in der Auseinandersetzung mit Informatik. „Der Wettbewerb ist allein mit logischem und strukturellem Denken zu bewältigen,“ so Wolfgang Pohl. Dieses digitale Denken werde immer wichtiger für eine aktive Beteiligung an der digitalen Gesellschaft.