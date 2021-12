Deutsch-niederländische Gedenkfeier : Gedenken an die 14 Opfer, die 1944 erschossen wurden

Das Mahnmal im Lüsekamp erinnert an die Geschehnisse im Dezember 1944. Am 30. Dezember wird dort der Opfer gedacht. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)

Niederkrüchten Die Gedenkfeier blieb auf eine Delegation beschränkt. Das Comité sorgte dafür, dass bei der Kranzniederlegung 14 Kerzen zum Andenken an die Toten brennen.

(hb) Das „Comité Voettocht 30 December“ organisiert jedes Jahr am 30. Dezember eine Wanderung zum Mahnmal am Lüsekamp nahe des niederländisch-deutschen Grenzübergang Maalbroek/Elmpt. Damit soll an die 13 Bürger aus Roermond und einen polnischen Zwangsarbeiter, die dort in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 1944 von deutschen Soldaten erschossen wurden. Das Gedenken gilt auch den fast 3000 Jungen und Männern aus Roermond, die am 30. Dezember 1944 nach Deutschland verschleppt wurden. Viele von ihnen haben diese Deportation nicht überlebt.