Kurioses Politgeplänkel in Niederkrüchten : Kapriolen im Niederkrüchtener Finanzausschuss

Niederkrüchten Verrückte Folgen eines politischen Streits: Weil Michael Tekolf sein Amt als stellvertretender Bürgermeister nicht abgeben will, platzte ein Kompromiss, der die Neuordnung nach der Bildung der NWG-Fraktion im Rat abbilden sollte. Alles bleibt beim Alten. Als Tekolf jetzt fehlte, saß für ihn sein alter Stellvertreter im Ausschuss: der CDU-Mann Bernd Coenen.

Nach dem Austritt von fünf CDU-Mitgliedern aus Partei und Fraktion in Niederkrüchten ist es jetzt im Niederkrüchtener Haupt- und Finanzausschuss zu einer ziemlich schrägen Vertretungsregelung gekommen. CDU-Ratsherr Bernd Coenen saß nicht bei seinen Parteifreunden, sondern in der Reihe der NWG-Fraktion. Die Niederkrüchtener Wählergemeinschaft hatte sich aus den fünf ehemaligen CDU-Ratsherren gebildet.

Die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch hätte jetzt eigentlich Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) leiten müssen. Doch der befindet sich wegen einer Corona-Infektion zu Hause in Quarantäne. So hätte Tekolf die Sitzung leiten müssen. Doch der fehlte entschuldigt. So leitete Beate Siegers die Sitzung und Bernd Coenen vertrat nach dem ursprünglichen Vertretungsplan nun Michael Tekolf, nun NWG.