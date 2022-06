Denkmäler in Nettetal : Stammenmühle wieder in Funktion

Stammenmühle wieder in Funktion

Denkmäler in Nettetal

Hinsbeck Elf Monate lang war die Stammenmühle in Hinsbeck flügellos. Das ist seit einem halben Jahr vorbei. Ende November wurden die beiden neuen Stahlruten montiert, die ein Kreuz bilden. Im Dezember erhielten die Flügel ihre Holz-Segelgatter.

Traditionell ist am Pfingstmontag Mühlenmontag. Für diesen Tag hatten sich die Mühlen-Eigner Anne und Bernhard Zanders vorgenommen, die neuen Flügel mal in Funktion vorzuführen. Und es hat geklappt. Zur Sicherheit hatten die Zanders einen Schafszaun aufgestellt, damit niemand aus Versehen in den Flügelbereich läuft.