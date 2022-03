Kunst und Kultur in Nettetal : Eine Leidenschaft für Tierporträts

Manfred Riedel und Susanne Liebert zeigen ihre Ausstellung „Auf Augenhöhe“ im Atelier van Eyk noch am Wochenende 12./13. März. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Susanne Liebert und Manfred Riedel stellen ihre Arbeiten im Atelier van Eyk aus. Die Ausstellung ist noch am Wochenende 12./13. März noch zu sehen.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Katzen hatten ja immer schon ein gutes Zuhause im Atelier van Eyk. Als der Keramiker mit seiner Frau Dorle van Eyk in Leuth lebte, tobten Hunde durch den weitläufigen Park rund um das Atelier. In seinen letzten Lebensjahren fand Anton van Eyk Freude daran, die Vögel zu beobachten. Katzen aus Keramik liegen heute noch gemütlich zusammengerollt in den Regalen des Ateliers. Die Tiere und das Atelier: sie gehören einfach zusammen.

Aktuell tümmelt sich eine ungewöhnlich große Menge an Tieren – wenn auch in zweidimensionaler Form – im Atelier: nicht nur Katzen, auch Raben, Schafe, bunte Vögel, ein Chamäleon, ein Reh, ein Hirsch und viele andere Tiere mehr belagern die Wände des Ateliers von Eyk. Die Leidenschaft der Grafikerin und Malerin Susanne Liebert aus Boisheim sind Tierporträts. Aus Anlass des Weltfrauentages, den Mieke Spolders traditionell mit einer besonderen Aktion begeht, war Liebert eingeladen, ihre Acrylbilder, Collagen und Aquarelle zu präsentieren. Und da der Weltfrauentag kein Tag der Männerfeindlichkeit ist, wurde noch ein zweiter Gast hinzugebeten: Der Boisheimer Manfred Riedel beleuchtet die Tierbilder mit seinen künstlerischen LED-Dialampenobjekten auf besondere Weise.

Eine vielfältige Reihe von Tierbildern in unterschiedlichen Techniken hat Susanne Liebert mittlerweile zusammengetragen. Ausgehend von den Acrylbildern begann Liebert mit experimentellen Techniken wie den Collagen und den Aquarellen, in denen sie aus gezielten Farbverläufen zeichnend und malend Tierköpfe und Tierkörper herausarbeitete. Hier experimentiert Liebert mit ihrer eigenen und der Fantasie der Betrachter, denn Tierdarstellungen wie aus einem Naturkundebuch entstehen auf diese Weise nicht. Sie arbeitet immer spielerisch und leicht und mit einem zwinkernd-freundlichen Auge auf das Tier. Das zeigt sich auch in den Collagen, in denen sich beispielsweise eine schwarze Katze mit durchdringendem Blick aus einer Schicht unterschiedlicher bedruckter und bemalter Papiere herauszuschälen scheint.

Manfred Riedels LED-Dialampen funktionieren so: Eine Stehlampe besteht aus einem Leuchtkubus, einem Objektträger, einer Linse und einem Spiegel. Sie wird zum Leucht- und Spielobjekt, wenn Dias oder kleine Objekte wie Glaskügelchen oder Folie ein besonderes Licht beziehungsweise ein Licht-Bild auf die Wand werfen. In der Ausstellung ist es beispielsweise ein Dürer-Hase, der sich zu den gemalten Tierbildern gesellt.