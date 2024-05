Kunst und Kultur in Nettetal Subjektives durchs Objektiv gebannt

Am Samstag um 20 Uhr eröffnet Nicole Terstappen eine erste Einzelausstellung mit Fotografien und Textbildern von Horstmann in der Alten Fabrik. Dafür konnte sich der heute 34-jährige Künstler mit seinen Werken auf der gesamten Erdgeschossetage ausbreiten. Was auf den oberflächlichen Blick wie eine Gruppenausstellung aussieht, stammt ausschließlich von Raffaele Horstmann. Es sind höchst unterschiedliche Werke, in der Hauptsache Fotografien, in Schwarzweiß oder Farbe, kleine wie große Formate. Aber es steckt immer ein ausgeklügeltes oder phantasievolles Konzept des Künstlers dahinter. Manches inszenierte Studiomotiv erfordert an Kostümierung und Styling enormen Aufwand, andere werden am Computer in 50 Arbeitsschritten generiert, wiederum andere, eher spontan gefundene Reisemotive verdanken ihre teilweise Unschärfe einem uralten Teleobjektiv.