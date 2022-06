Die Seen in Nettetal : Weitere tote Karpfen am Windmühlenbruch

Weitere tote Karpfen am Windmühlenbruch

Mitte Juni wurden am Windmühlenbruch die ersten toten Karpfen entdeckt. Foto: Nellessen

Lobberich Zuerst waren nur drei tote Karpfen am Windmühlenbruch entdeckt worden. Jetzt wurden weitere acht tote Fische gefunden. Was der Kreis und die Angler dazu sagen.

Nach unserer Berichterstattung über drei tote Karpfen am Windmühlenbruch hat das zuständige Umweltamt des Kreises Viersen bei einer Begehung weitere tote Fische gefunden. Aufgrund des Verwesungsgrades lasse sich darauf schließen, dass diese acht Tiere bereits vor einer Woche verendet sind, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Da im Bereich des südlichen Ufers weiterhin andere Fische verschiedenster Arten lebendig gesichtet worden seien, sei weder von einem geringem Sauerstoffgehalt noch von einer Fehleinleitung in Nette oder Windmühlenbruch auszugehen. Beim Kreis wird vermutet, dass die Fische eventuell beim Angeln verletzt und nach dem Wiedereinsetzen verendet sind.