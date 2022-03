Am Bahnhof in Kaldenkirchen : Mann mit Messer bedroht und Handy geraubt

Der Räuber floh in Richtung Poststraße, die Fahndung verlief ohne Erfolg. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kaldenkirchen Am Bahnhof in Kaldenkirchen bedroht ein Mann am Donnerstag einen Wartenden mit dem Messer und raubt ihm das Handy. Es passierte gegen 13.45 Uhr. Ein 32-jähriger Mönchengladbacher saß auf einer Bank am Kaldenkirchener Bahnhof und wartete auf seinen Zug, als sich ein Unbekannter vor ihn stellte.

