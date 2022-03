Unfall in Hinsbeck : 18-Jähriger bei Alleinunfall auf der K1 schwer verletzt

Das Unfallauto überschlug sich auf der K1 in Hinsbeck. Foto: Günter Jungmann

Hinsbeck (hb) Bei einem Alleinunfall am Mittwoch auf der K1 in Hinsbeck ist ein 18-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Gegen 11.20 Uhr fuhr der Nettetaler mit seinem Pkw auf der Straße Voursenbeck in Richtung Hinsbeck.

Wie die Polizei weiter mitteilt, kam er in einer langgezogenen Kurve aus bisher ungeklärter Ursache zunächst von der Fahrbahn ab, prallte auf beiden Seiten gegen die Leitplanken. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen.

Der Nettetaler, der alleine im Fahrzeug war, wurde dabei schwer verletzt. Der 18-jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, den Wagen stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

(hb)