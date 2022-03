Grundschule in Breyell : Rakete dient für ein friedliches Schulprojekt

So wird die Rakete „Spacebuzz“ in Breyell angeliefert. Foto: Spacelab

Breyell (hb) Eine Raumfahrtrakete in Breyell: Die Kinder der Gemeinschaftsgrundschule dürfen sich auf eine ganz besondere Attraktion freuen. Am Freitag macht das Projekt „Spacebuzz“ Halt in Breyell, eine Initiative des niederländischen Astro-nauten André Kuipers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken