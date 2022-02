Kultur in Nettetal : „Jedermann“ als Puppenspiel

Lobberich Das Hohenloher Figurentheater gastiert am 11. März in der Alten Kirche und spielt dort den Klassiker „Jedermann“ von Hugo von Hofmansthal.

(hb) Ein ganz besonderes Theater-Erlebnis kündigt der Arbeitskreis Alte Kirche an: Das bekannte Hohenloher Figurentheater spielt dort am 11. März den Klassiker „Jedermann“ von Hugo von Hofmansthal. „Von meines Schöpfers Majestät bin ich ausgesandt nach dir, und das in Eil. Drum steht ich da“, so lässt Hugo von Hofmansthal den Tod in seinem Stück „Jedermann“ aussprechen. Am Beginn der Fastenzeit holt der Arbeitskreis das bekannte Theaterstück nun in die Alte Kirche nach Lobberich. Welches sind die wahren Werte, nach denen man leben sollte? Darüber denkt der reiche Jedermann nicht nach. Er liebt sein Geld, rauschende Feste und das Abenteuer. Alle Ermahnungen, dieses Leben zu ändern, schlägt er in den Wind. Der Himmel selber ist es, der diesem dekadenten Treiben ein Ende setzt.