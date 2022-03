Lobberich : Turnhalle für Flüchtlinge vorbereitet

Lobberich Wohnraum in Nettetal ist knapp. Um bei einem Ansturm von Flüchtlinge aus der Ukraine gerüstet zu sein, bereitet die Stadt jetzt die Turnhalle an der Süchtelner Straße für die Unterbringung von 150 Flüchtlingen vor.

(hb) Seit Beginn des Ukraine-Krieges fliehen immer mehr Menschen aus ihrem Heimatland. Zahlreiche Flüchtlinge haben Nettetal bereits erreicht, weitere Flüchtlinge werden erwartet. Ihre Zahl ist aktuell nicht abschätzbar. Wer Wohnraum anbieten und helfen möchte, den Kriegsflüchtlingen Unterkünfte zu bieten, wendet sich gerne per E-Mail an ukrainehilfe@nettetal.de oder telefonisch unter 02153/898-5959 an die Hotline des Sozialamtes der Stadt Nettetal.

Um jederzeit allen Flüchtlingen unverzüglich ein Obdach zur Verfügung stellen zu können, hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, die Turnhalle an der Süchtelner Straße in Lobberich als Unterkunft für bis zu 150 geflüchtete Menschen vorzubereiten. Die örtlichen Hilfsorganisationen unterstützen die Stadt dabei. Die besonderen Umstände machten ein sehr schnelles Handeln notwendig, zumal eine solche Herrichtung einen großen organisatorischen Aufwand und viel Koordination erfordert, so ein Sprecher der Stadt. Auch wenn die Unterbringung in einer Turnhalle nur eine Notlösung sein kann, ermöglicht sie doch vielen Menschen sofort eine Möglichkeit zum Ankommen und Zur-Ruhe-Kommen sowie eine gesicherte Versorgung. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass die Turnhalle ab sofort nicht mehr für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung steht. Dies gilt auch für den Wettkampfbetrieb und die anstehende Aktion „Soccer at midnight“.