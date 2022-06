Busch/Baerlo in Nettetal : Unfall unter Radfahrern — 35-Jährige schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich auf einem Radweg in Busch/Baerlo. Foto: dpa/Carsten Rehder

Nettetal (hb) Eine 35-jährige Radfahrerin aus Meerbusch wird am Montag schwer verletzt in ein Kreankenhaus gebracht. Am Montag gegen 19 Uhr fuhren sie und ein 34-jähriger Radfahrer aus Nettetal gemeinsam auf dem Fahrradweg in Busch / Baerlo in Richtung Breyell.

Wie die Polizei weiter mitteilt, touchierte das Rad der Meerbuscherin aus noch ungeklärten Gründen das Hinterrad des 34-jährigen Nettetalers. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Der 34-Jährige blieb unverletzt.

(hb)