Bergstraße in Nettetal-Hinsbeck : Kind bei Unfall schwer verletzt

Das zehnjährige Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Nettetal Eine zehnjährige Radfahrerin ist am Donnerstag im Ortsteil Hinsbeck schwer verletzt worden. Die Verletzungen waren so gravierend, dass das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Bergstraße. Wie die Polizei mitteilt, fand eine Anwohnerin das Mädchen verletzt auf der Straße. Neben ihr lag das Fahrrad. Das Mädchen war offenbar in Richtung Parkstraße unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an ☏ 02162 3770.

(hb)