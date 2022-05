Unfall in Kaldenkirchen : Motorradfahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Nettetal (hb) Beim Zusammenstoß mit einem Auto wird ein 42-jähriger Motorrradfahrer am Freitag in Kaldenkirchen schwer verletzt. Gegen 7.30 Uhr war eine Autofahrerin (44) aus Niederkrüchten auf der Ravenstraße in Kaldenkirchen in Richtung Südliche Wambacher Straße unterwegs.

Wie die Polizei weiter mitteilt, missachtete sie beim Abbiegen in die Blumenallee, die Vorfahrt des Motorradfahrers, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Nettetaler wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(hb)