Natur- und Klimaschutz in Nettetal Renaturierung mit viel Geld aus Brüssel

Für Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) steht natürlich die Nette und die Seen im Vordergrund solcher Überlegungen. Die Renaturierung von Fließsystemen sei ein wichtiger Baustein und auch in Nettetal sowie dem Verbandsgebiet des Netteverbands vielerorts vorzufinden, finanziert unter anderem mit Fördermitteln der EU. In Nettetal wurden beziehungsweise wurden und werden folgende Projekte umgesetzt: Renaturierung des Mühlenbachs im Bereich Onnert (ab 2024), des Unteren Pletschbaches in Lobberich und Dyck (Oktober 2020), die Anlage einer kleinen Sekundäraue am Mühlenbach nördlich des Quellensees in Breyell, Umbau einer rauen Rampe an der Nette obehalb des Poelvenn (Dezember 2019), naturnaher Ausbau des Unteren Mühlenbaches in Breyell (Oktober 2018 und November 2019), Seit 2014 setzt der Netteverband konzeptionelle Maßnahmen an den Netteseen um. Der Mühlenbach bekam 2014 ein naturnahes Gesicht, die Durchgängigkeit der Stauanlage Ferkensbruch wurde 2013 wiederhergestellt, Noch früher sind die Gestaltung der Dämme zwischen De Wittsee und Schrolik in Hinsbeck 2008/09. die Umlegung der Nette und Bau der Stauanlage a, Windmühlenbruch in Lobberich 2005/06 und die Errichtung einer Fischaufstiegsanlage an der Leuther Mühle in Leuth.