Pfingstmontag in Hinsbeck : Mühlentag an der Stammenmühle

Die Stammenmühle lädt ein zum Mühlentag. Foto: Heribert Brinkmann

Hinsbeck Nach zweijähriger Corona-Pause wird an der Stammenmühle in Hinsbeck wieder ein Mühlentag gefeiert. Es gibt ein Kuchenbuffet und Livemusik. Die Einnahmen fließen in die nächste Maßnahme des Fördervereins: einen neuen Außenanstrich.

(hb) Die Stammenmühle feiert am Pfingstmontag wieder den traditionellen Mühlentag. Dazu öffnen sich die Tore der historischen Stammenmühle in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Neben den alten Gemäuern können die Besucher auch die Geigenbauwerkstatt von Bernhard Zanders zu besichtigen, die in der Mühle ihre Heimat hat. „In der Coronazeit ist trotzdem viel passiert“, weiß er zu berichten.

In der Tat: Es hat sich inzwischen ein Förderverein gegründet, dessen erstes Projekt seit kurzem abgeschlossen ist: Die Mühle hat neue Flügel bekommen. Unter dem Motto: „Die Stammenmühle beflügeln“ haben sich unzählige Privatpersonen, Vereine und Firmen bereit erklärt, für die neuen Flügel zu spenden“, kann Bastian Rütten berichten. Er ist der Vorsitzende des Vereins. Dieser hat auch schon das nächste Projekt anvisiert. „Im Sommer soll die Mühle einen neuen Anstrich erhalten“, heißt es von Rütten und Zanders. „Auch hier wird viel in Eigenleistung passieren“, so Zanders. „Trotzdem ist die spezielle Farbe für eine solche Fläche recht kostenintensiv“, ergänzt Bastian Rütten. Alle Einnahmen des Mühlentages fließen in dieses Projekt und kommen dem Förderverein zu Gute. Wie immer lockt ein buntes Kuchenbuffet und lädt zum Verweilen unter dem wasserdichten Vordach der Mühle ein. Dazu gibt es Kaffee und Kaltgetränke. Von 14 bis 17 Uhr unterhält der junge Musiker Levin Ripkens aus Kevelaer die Besucher. „Es ist eine bunte Mischung auf akustischer Covermusik, die dort musiziert wird. Gefällig und vor allem live gespielt.“ Am Mühlentag ist es zudem möglich, die letzten Stücke des Flügelholzes der demontierten Flügel zu erwerben. Diese eignen sich als Stele im Garten oder auch als Gartensitzbank.

