Freizeit in Nettetal : Wandertag und Familienfest auf der Hinsbecker Heide

Freizeit in Nettetal

(hb) Der Naturpark Schwalm-Nette, der Kreis Viersen und die Stadt Nettetal laden zum 55. Wandertag auf die Hinsbecker Heide ein. Am Donnerstag, 26. Mai, ist Christi Himmelfahrt und traditionell Wandertag im Kreis Viersen. Der Naturpark hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Um 9 Uhr findet die Morgenandacht mit Pfarrerin Elke Langer statt. Landrat Andreas Coenen (CDU) begrüßt die Gäste um 9.30 Uhr gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Nettetal, Christian Küsters (Grüne). Ebenfalls ab 9.30 Uhr beginnen die Aktivitäten auf der Festwiese. Große und kleine Gäste können sich am Maibaumklettern versuchen, Stockbrot am Lagerfeuer backen und sich bei einem Aktivitätenparcours ausprobieren. Weiterhin stehen eine Riesenrutsche und eine Hüpfburg zum Spielen bereit. Die Jugendherberge in Hinsbeck beteiligt sich mit einem Tag der offenen Tür. Sieben geführte Touren durch die Hinsbecker Höhen starten zwischen 7 und 11.45 Uhr. Wanderlustige haben sechs farblich markierte Strecken von 3,7 bis 10,2 Kilometer Länge zur Verfügung.