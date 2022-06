Kultur in Nettetal : Erinnerung an Paul Therstappen

Breyell Eine Lesung und ein Vortrag in der Stadtbücherei würdigten den Breyeller Lyriker und Vorgeschichtsforscher. Anlass war Terstappens 150. Geburtstag.

(hb) Es war eine besondere Geburtstagsfeier: Vor genau 150 Jahren, am 9. Juni 1872 wurde der spätere Bibliothekar, Kulturhistoriker, Erzähler und Lyriker Paul Ther-stappen in Breyell geboren. Rund 50 Gäste waren der Einladung der pensionierten Studiendirektorin Angela Wegers und des promovierten Literaturwissenschaftlers Berndt Goossens zur „Blauen Stunde“ in die Stadtbücherei gefolgt. Die beiden Breyeller befassen sich seit Jahren mit Leben und Werk Therstappens. Im Mittelpunkt stand dessen Lyrik, von beiden auszugsweise rezitiert. Mehrere Gedichte wurden auch vertont, zwei vom Kölner Komponisten Werner Zimmermann. Dafür sind Noten erhalten. In der Stadtbücherei sang die Sopranistin Brigitte Vervos, am Keyboard begleitet von Udo Schröder, diese Lieder.

Angela Wegers nutzte die Gelegenheit, auch auf das positive Wirken des kommissarischen Bürgermeisters Heinrich Hoffmanns hinzuweisen, der nach 1945 für eine kurze kulturelle Blüte in Breyell sorgte. Dazu zählten auch Therstappen-Abende im „Hotel zum Elefanten“ an der Biether Straße (1984 abgerissen). Interessant ist auch der Blick auf die Soziologin und Schriftstellerin Hanna Meuter (1889-1964). Therstappen und Meuter lernten sich in Köln beim Bund der Rheinischen Dichter kennen. Aus Liebe zu Therstappen zog sie in seine Nähe, in die Burg Ingenhoven in Lobberich. In dieser Burg wurde 1946 auch der Rheinisch-Westfälische Schriftstellerverband gegründet. Maßgeblich wurde das vom Düsseldorfer Autor Hans Adalbert Kirski betrieben, der mit einer Lobbericherin verheiratet war und Verbandsgeschäftsführer wurde. Das Bild zeigt ihn rechts mit den Kollegen Heinrich Malzkorn aus Brüggen (Otter „Patschel“) und Hans Müller-Schlösser („Schneider Wibbel“).