Kaldenkirchen : Kirmes auf dem Marktplatz in Kaldenkirchen

Vom 30. April bis 3. Mai ist wieder Kirmes auf dem Markt. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kaldenkirchen Kirmes und Frühlingsfest werden in diesem Jahr an zwei aufeinander folgenden Wochenenden gefeiert. Am Samstag, 30. April, macht die Kirmes den Auftakt.

(hb) Von Samstag, 30. April, bis Dienstag, 3. Mai ist Kirmes auf dem Marktplatz. Die Kirmes wird wie gewohnt am zweiten Wochenende nach Ostern starten. Das Frühlingsfest jedoch wird es ausnahmsweise erst am dritten Wochenende nach Ostern (7./8. Mai) geben. Durch die Corona-Pandemie musste das Frühlingsfest nun schon zweimal ausfallen. In diesem Jahr wagt „Kaldenkirchen aktiv“ vorsichtig den Versuch einer kleineren Variante des beliebten Festes und hofft, dass es in 2023 endlich wieder in seiner traditionellen Form gefeiert werden kann.

Nach einem kleineren Auftakt am Samstag gibt es sonntags am 8. Mai (Muttertag) einen verkaufsoffenen „Fashion-Sunday“ mit diversen Mini-Modenschauen und Aktionen vor den Geschäften, dazu Musik und Essen und Trinken. Und im Juni soll es einen Neustart für das Kulturevent Grenzgold geben.

