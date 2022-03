Unfall auf der Straße Juiser Feld in Nettetal : 85-jährige Fahrerin schwer verletzt

Unfall auf der Straße Juiser Feld in Nettetal

Die 85-jährige Autofahrerin aus Venlo wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Nettetal Eine 85-jährige Autofahrerin aus Venlo wird bei einem Unfall am Mittwoch in Kaldenkirchen schwer verletzt.

Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Gefährt gegen 13 Uhr auf der Straße Juiser Feld in Richtung Steyler Straße unterwegs, als die Niederländerin mit ihrem Pkw aus dem Wylreweg kam und nach rechts in Richtung Poststraße einbiegen wollte. Sie geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß kam.