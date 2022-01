Soziale Themen in Nettetal : Hospizfrage kreisweit angehen

Das Haus Franz in Viersen-Dülken dient seit fast 20 Jahren als stationäre Hospiz im Kreis Viersen. In Nettetal wird ein weiterer Bedarf an einer entsprechenden Einrichtung gesehen. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Nettetal Der Bedarf an stationären Hospizplätzen wird nicht in Frage gestellt. Der CDU-Antrag in Nettetal hat aber gezeigt, dass die Lösung nicht in Alleingängen funktioniert, sondern mit Krankenkassen und dem Kreis abzustimmen ist.

Es war eine Initiative, für die sich die Frauenunion stark gemacht hat: ein stationäres Hospiz in Nettetal. Unterstützt wurde die Idee auch vom Städtischen Krankenhaus, an dem es eine Palliativstation gibt. Die CDU-Fraktion stellte Ende vergangenen Jahres im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Inklusion einen entsprechenden Antrag. Der Ausschuss beschloss, die Verwaltung zu beauftragen, die Möglichkeit eines stationären Hospizes zu prüfen. Viel Hoffnung machte man sich trotzdem nicht. Den Bedarf muss der Kreis und nicht die Stadt feststellen, und außerdem braucht man nicht nur eine entsprechende Immobilie und einen Träger, der es betreibt. Beides sind hohe Hürden.

Doch Nettetal steht mit diesen Überlegungen nicht alleine da. Um einen ähnlichen Prüfauftrag geht es am Mittwoch, 2. Februar, im Sozialausschuss der Stadt Willich. Auch dort ist es die CDU-Fraktion, die am 2. Dezember einen entsprechenden Antrag an die politischen Gremien stellte. Die ambulante Versorgung in Willich werde durch die Hospizinitiative Kreis Viersen sowie anderer palliativer Pflegedienste gut abgedeckt. Die Hospizinitiative Kreis Viersen sehe auch keinen weiteren Bedarf an ambulanter Hospizpflege, wichtiger sei die Installierung einer stationären Einrichtung. Im Kreis Viersen gibt es aktuell nur ein stationäres Hospiz in Viersen-Dülken sowie eine Palliativstation im Krankenhaus Nettetal.

Info Zehn Hospizplätze bisher in Viersen-Dülken Das Bodelschwingh-Hospiz Haus Franz in Viersen-Dülken, Tilsiter Straße 12, verfügt über zehn Einzelzimmer mit Telefon und Fernseher und über eine hauseigene Küche. Angehörige können in Gästezimmern übernachten.

Stationäre Hospize unterliegen den Vorgaben des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG). Die Umsetzung dieses Gesetzes liegt in der Verantwortung des Kreises. Der laufende Betrieb der Einrichtung würde wie die anderen Pflegeeinrichtungen auch vom Kreis Viersen geprüft. Die Willicher CDU hält es deshalb für sinnvoll und hilfreich, wenn der Kreis die Entscheidung zur Errichtung eines stationären Hospizes mittrage oder zumindest in den Entscheidungsprozess eingebunden werde. Das ist auch der Stand in Nettetal, wo man die Hospizfrage nach Viersen weiterreicht. Wenn jetzt gleich zwei Städte mit der Frage auftreten, erhöht das vielleicht die Dringlichkeit des Anliegens. Ob das jetzt in Konkurrenz besser gelingt, bleibt offen. Der Kreis Viersen befasst sich im Rahmen der Pflegebedarfsplanung mit diesem Thema, da es im Kreisgebiet einige Anfragen gegeben hat. Vor Ort geht die Politik davon aus, dass derzeit bereits auf Kreisebene der Bedarf geprüft werde. Dabei würden die Daten der Pflegeplanung herangezogen. Die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.