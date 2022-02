Für Einzelhandel, Gastronomie und Sportvereine in Nettetal : CDU unterstützt Gastronomie und Sportvereine

In der Fußgängerzone in Kaldenkirchen nutzen Gastronomie und Einzelhandel gern auch Außenflächen. Dafür wären Gebühren fällig. Foto: Joachim Burghardt

Nettetal In den beiden Anträgen der CDU-Fraktion geht es um die Folgen der Corona-Pandemie. Die Stadt solle auf die Gebühren für Außenanlagen und Hallenbenutzung auch in 2022 verzichten.

(hb) Die CDU-Fraktion hat jetzt zwei Anträge gestellt, um besondere Härten in der Zeit der Corona-Pandemie ausgleichen zu helfen. Der erste Antrag meint Einzelhandel und Gastronomie: Die inzwischen zwei Jahre andauernde Corona-Pandemie habe dazu geführt, schreibt die CDU, dass der Einzelhandel in den Innenstädten, aber auch die Gastronomie an die Grenze ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gekommen seien. Auch wirtschaftliche Hilfen von Land und Bund könnten das nicht ausgleichen. Die bestehenden Einschränkungen – wie die 2G-Regelung oder 2G+- Regelung, der Aufruf des Staates, nicht zwingend erforderliche Kontakte möglichst zu vermeiden oder Maskenpflichten – führten zu Umsatzeinbußen in erheblicher Höhe.