Die Schulen in Nettetal : Raumlüfter für die Schulräume

Raumlüfter mit Virenfilter in einer Düsseldorfer Grundschule. Foto: Endermann, Andreas (end)

Nettetal Es war eine lange politische Diskussion. Jetzt werden Raumluftfilter in den Schulen fest installiert. Mit dem Einbau soll in den Sommerferien begonnen werden. Die Stadt erhält dafür 3,15 Millionen Euro an Fördergeldern.

Rund 250 dezentrale raumlufttechnische Anlagen (RLT) werden ab den Sommerferien in allen Fach- und Lehrräumen sowie OGS-Einrichtungen und Lehrerzimmern installiert. Das teilte der Nettebetrieb im Betriebsausschuss mit. Im Kampf gegen das Coronavirus hatte der Stadtrat nach intensiven Beratungen über stationäre RLT-Anlagen und mobile Raumluftfilter im Herbst vergangenen Jahres entschieden, solche dezentralen Lüftungsgeräte inklusive Wärmetauscher für Nettetals Schulen anzuschaffen. Für RLT-Anlagen hatte sich die Stadt auf Empfehlung der Bundesregierung entschieden, weil diese Geräte im Gegensatz zu mobilen Raumluftfiltern die verbrauchte Luft im Raum tatsächlich austauschen und nicht nur die verbrauchte, mit Aerosolen behaftete Luft gefiltert wird. Das hat auch Vorteile für den Gebrauch über die pandemische Lage hinaus.

Der Betriebsbereich Immobilien hatte zur Finanzierung der Maßnahme Fördermittel beantragt, die in Höhe von 3,15 Millionen Euro auch genehmigt wurden. Der Zeitplan ist ambitioniert, da das Förderprogramm den Einbau die RLT-Anlagen in den vorgesehenen Räumen bis Ende November vorsieht. Dabei sind die Anforderungen in den verschiedenen Schulgebäuden ganz unterschiedlich und müssen individuell gelöst werden.

