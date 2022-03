Kommunalpolitik in Nettetal : Container für Flüchtlinge geplant

Auf den Schulhof der ehemaligen Hauptschule in Kaldenkirchen sollen Container mit 35 Plätzen für Flüchtlinge aufgestellt werden und dort fünf Jahre lang stehen bleiben. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Nettetal Bei der schwierigen Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine geht die Stadt viele Wege. Die Nutzung von Turnhallen steht zur Diskussion. Auf dem Hof der Hauptschule werden Container aufgestellt.

Die Stadt Nettetal strebt für die Unterbringung von geflüchteten Menschen an, schrittweise fremdangemietete Objekte durch bedarfsgerechte eigene Immobilien zu ersetzen. Dieses Fazit aus einem Konzept der Verwaltung zur Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen in Gemeinschaftsunterkünften, Ende Februar erstellt, ist bereits wieder überholt. In der Sitzung des Stadtrates stand aktuell die Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine im Vordergrund. 120 Flüchtlinge, in erster Linie Frauen und Kinder, aber auch Senioren, sind bereits in Nettetal angekommen. 65 davon sind in städtischen Unterkünften untergebracht worden, die anderen sind in privaten Haushalten aufgenommen worden.

Bisher gibt es keine Zuweisungen von Flüchtlingen durch das Land. Alle Ukrainer, die sich bisher in Nettetal gemeldet haben, sind durch private Kontakte oder Arbeitgeber in Logistik und Gartenbau selber gekommen. Manche, die dort arbeiteten, seien in den Krieg gezogen, hätten aber ihre Familien nach Nettetal geholt.

Info Stadt unterstützt Hilfstransporte nach Elk Einstimmig beschloss der Rat ebenfalls, für die Beschaffung und Transporte von Hilfsgütern von Nettetal in die Partnerstadt Elk zur Unterstützung der humanitären Lage vor Ort maximal 20.000 Euro bereitzustellen.

Doch Geschäftsbereichsleiter Jochen Müntinga warnte, dass die Kapazitäten erschöpft seien. Der Kreis habe angefragt, 200 Menschen aus der Ukraine kurzfristig aufzunehmen. Die Verwaltung habe 110 neue Plätze angemietet. Sie habe auf das Angebot des Landessportbundes im Sportdorf in Hinsbeck zurückgegriffen und auch die Räume im Hotel zur Mühle angemietet. Aktuell schaue man sich die Turnhallen im Stadtgebiet an. Auch im Jugendzentrum Oase sollen 25 Flüchtende untergebracht werden. Seine Mitarbeiter seien unterwegs, um Betten und Matratzen zu kaufen.

Ina Prümen-Schmitz vom Bereich Senioren, Wohnen und Soziales, wies darauf hin, dass die Menschen, die am Hauptbahnhof in Mönchengladbach ankommen und nach Nettetal gebracht werden, schnellstmöglich versorgt werden müssten. Sie bräuchten eine Arbeitserlaubnis, die Kinder seien sofort schulpflichtig. Seit drei Wochen sei die Verwaltung quasi pausenlos mit der Erstversorgung und der Unterbringung beschäftigt. Für das große Engagement der Mitarbeiter im Rathaus gab es in der Sitzung des Rates viel Applaus.

Für die SPD erklärte Tanja Jansen, bei den Belastungen, die die Flüchtlinge aus der Ukraine ausgehalten hätten, sei der Verzicht auf die Turnhallen das kleinere Opfer. Holger Michels (CDU) und Jochen Müntinga waren sich einig, dass die Unterbringung in Turnhallen die schlechteste Lösung wäre. „Niemand möchte auf die Turnhalle zurückgreifen, aber ich habe die Befürchtung, dass wir nicht daran vorbeikommen“, so Müntinga. Alle Beteiligten waren sich einig, dass es um längerfristige Lösungen geht.