Höhenweg in Hinsbeck : Bäume am Sportplatz werden gefällt

Hinsbeck Am Freitag wird der Parkplatz an der Jugendherberge wegen Baumfällarbeiten gesperrt sein. Auch wenn die Schonzeit begonnen hat, kann der SC Rhenania Hinsbeck zahlreiche unsichere Bäume fällen.

Mit einem Schreiben, das er am Parkplatz aufhängt, will Franz Haase, Vorstand des SC Rhenania Hinsbeck 1919, auf eine umfangreiche Fällaktion aufmerksam machen. Die Genehmigung, in der Schonzeit Bäume zu fällen, liege vor, das Behördenverfahren habe sich verzögert. Der Parkplatz an der Jugendherberge steht dann nicht zur Verfügung. Am Freitag, 11., und Samstag, 12. März, werden am Sportplatz, in den Bereichen Höhenweg, Parkplatz Jugendherberge und Gehweg zum Tennisplatz, aus Gründen der Verkehrssicherheit, Bäume entfernt. Für das Fällen der Bäume liegen die Anordnung der Stadt, das Gutachten eines Baumsachverständigen (PEFC) sowie die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen vor. Diese Bereiche stehen am Freitag nicht zum Parken bereit.