Stadtwerke Nettetal Vorsicht vor „falschen Stadtwerkern“

Die Großhandelspreise für Strom sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Diese Trendwende bei den Beschaffungskosten ermöglicht es den Stadtwerken, die Vorteile an die Kunden mit einer spürbaren Preissenkung weiterzugeben. Aufgrund der gefallenen Beschaffungskosten senken die Stadtwerke zum 1. Juli 2024 die Arbeitspreise brutto in der Grundversorgung Strom um 7,74 Cent pro Kilowattstunde. Bei der Grundversorgung kostet dann der Arbeitspreis 33,40 Cent/kWh, vorher lag er bei 41,14 Cent/kWh.